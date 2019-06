Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Radfahrer leicht verletzt

Gronau (ots)

Beim Überqueren einer Straße ist ein Radfahrer am Donnerstag in Gronau von einem Auto erfasst worden. Er erlitt leichte Verletzungen. Der 16-jährige Gronauer kam von einem Fuß- und Radweg und wollte über die Straße Kircheninsel weiter in Richtung Neustraße fahren. Dabei erfasste ihn der Wagen einer 79-jährigen Gronauerin, die dort in Richtung Hörster Straße unterwegs war. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 600 Euro.

