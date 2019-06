Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Radfahrer erfasst und geflüchtet

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer in der Nacht zum Freitag in Vreden bei einem Unfall erlitten. Der 32-Jährige war gegen 04.55 Uhr auf einem Schotterweg unterwegs und wollte die Bahnhofstraße in Höhe der Ausbachstraße überqueren. Dabei erfasste ihn ein von links kommender Pkw. Nach Angaben des Radfahrers entfernte sich der unbekannte Autofahrer. Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus zu melden: Tel. (02561) 9260.

