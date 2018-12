POL-PDNR: Pressemeldung der PI Straßenhaus vom 11.12.2018

Straßenhaus (ots) - Pressemeldung der PI Straßenhaus vom 11.12.2018

40 Reifen in Willroth entwendet

Willroth - Am vergangenen Wochenende (08. - 10.12.) wurden von einem Gelände eines Reifenhandels im Industriepark Willroth 40 Reifen entwendet. Die bislang unbekannten Täter müssten dafür ein größeres Fahrzeug verwendet haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus unter der Tel. 02634/952-0 oder per Email pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Postfahrzeug in Hardert beschädigt

Hardert - Am Montag wurde gegen 10.30 Uhr ein Postfahrzeug angefahren, als der Postbote eine Sendung in der Mittelstraße zustellen wollte. Der Unfallverursacher entfernte sich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus unter der Tel. 02634/952-0 oder per Email pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden

Fußgänger in Hausen angefahren

Hausen - Am Montag befuhr ein 47-jähriger, um ca. 18 Uhr, die Hönninger Straße in Richtung Bad Hönningen. Innerhalb der Ortslage Hausen überquerte dann plötzlich eine 79-jährige, dunkel gekleidete, Fußgängerin die Fahrbahn, ohne gebührend auf den fließenden Verkehr zu achten. Der Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit der Fußgängerin zusammen. Die 70-jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Spiegelunfall in Urbach - Unfallbeteiligter gesucht

Urbach - Am Montag kam es um 17.50 Uhr zu einem Spiegelunfall zweier Pkw´s auf der K 123 zwischen Urbach und Linkenbach. Ein Unfallbeteiligter fuhr anschließend einfach weiter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus unter der Tel. 02634/952-0 oder per Email pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden

Frontalzusammenstoß bei Roßbach

Roßbach - Am Montag kam es gegen 19.20 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß auf der L 255 zwischen Waldbreitbach und Roßbach. Ausgangs einer Rechtskurve kam der Pkw einer 18-jährigen, aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Pkw einer 53-jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Eine Fahrerin wurde mit leichten Schmerzen in ein Krankenhaus verbracht. Feuerwehr und Straßenmeisterei mussten auch in den Einsatz. Die Straße wurde für ca. eine Stunde voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/9520

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell