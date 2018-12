POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, Güterbahnhof / Holschbacher Str. (ots) - Am Mo., 10.12.2018, 17:10 Uhr, befuhr eine 18-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Daimler-Chrysler die Holschbacher Str. in Wissen in Richtung der Einmündung Güterbahnhof, wo sie beabsichtigte nach links in diese Straße abzubiegen. Sie leitete den Abbiegevorgang ein, ohne die Vorfahrt (Regelung durch Verkehrszeichen) einer 34-jährigen Fahrzeugführerin eines Pkw Renault Modus zu achten, welche die bevorrechtigte Straße Güterbahnhof aus Richtung B 62 kommend befuhr. Es kam zu Kollision im Einmündungsbereich, wobei ca. 4000,-EUR Sachschaden entstand.

