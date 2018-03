POL-PPRP: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und Polizeipräsidium Rheinpfalz - Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagmorgen (27.02.2018) durchsuchten Beamte die Wohnung eines 52-Jährigen aus Ludwigshafen. Die Ermittler haben dort neben anderen Betäubungsmitteln etwa 1 kg Amphetamine sowie 450 g Marihuana aufgefunden. In einem weiteren durch den Beschuldigten angemieteten Raum konnte außerdem diverses Diebesgut sichergestellt werden. Der Beschuldigte wurde dem Haftrichter wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeführt. Er kam anschließend wegen Wiederholungsgefahr auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zur Herkunft des Diebesgutes dauern an.

