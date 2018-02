POL-PPRP: Ludwigshafen-Edigheim: Freilaufende Zebras halten Polizei auf Trab

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagabend kurz vor 18 Uhr büxten zwei Zebras aus einem Zirkus im Stadtteil Ludwigshafen-Edigheim aus. Anwohner meldeten die freilaufenden Tiere. Durch fünf Streifenwagenbesatzungen der PI Ludwigshafen 2 und PI Frankenthal wurde die Safari, bzw. Verfolgung, aufgenommen. Auch ein Mitarbeiter des Zirkus nahm die Fährte auf. Gemeinsam gelang es die Tiere im Bereich des Stricklerweihers wieder einzufangen, wo sie gemütlich grasten. Im Anschluss an ihren Ausflug wurden die beiden Tiere durch die "Oppauer Zebra-Streifen" in einer Kolonne zurück zum Zirkus begleitet. Bei dem "Ausflug" wurde keiner verletzt.

