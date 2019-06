Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Motorrollerfahrer leicht verletzt

Gronau (ots)

Blockierende Bremsen haben nach ersten Erkenntnissen am Donnerstag den Sturz eines Motorrollerfahrers in Gronau verursacht. Der 32-jährige Gronauer befuhr gegen 17.05 Uhr die Von-Steuben-Straße, als das Vorderrad plötzlich blockierte. Nach Angaben des Leichtverletzten hatte er an dem Fahrzeug die Bremsanlage selbst neu bestückt. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 250 Euro.

