Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Kämpfelbach - Pkw aufgebrochen und Handtasche gestohlen

Kämpfelbach (ots)

Am Mittwochmorgen wurde an einem auf dem Parkplatz an der B 10 beim Steinbruch Ersingen geparkten Nissan die Scheibe eingeschlagen und die Handtasche gestohlen. Die Fahrzeughalterin war zwischen 11.00 Uhr und 11.20 Uhr mit ihrem Hund spazieren. In der Handtasche befanden sich neben einer geringen Menge Bargeld persönliche Papiere. Die Geschädigte konnte noch am gleichen Tag ihre Handtasche, allerdings ohne Bargeld, in Empfang nehmen. Eine Joggerin gab die Tasche kurz vor 12.00 Uhr bei einem Polizeiposten ab. Ihr war die Handtasche, als sie auf einem Feldweg unter der Bundesstraße 293 bei Wössingen durchlief, vor die Füße gefallen. Diese muss zuvor aus einem fahrenden Pkw geworfen worden sein.

