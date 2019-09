Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - 23-jährige nach Auseinandersetzung in Gaststätte verletzt

Pforzheim (ots)

Bei einer Auseinandersetzung am frühen Donnerstagmorgen wurde eine 23-jährige Frau verletzt. Gegen 04.40 Uhr soll es in einer Gaststätte in der Östlichen Karl-Friedrich-Straße zu verbalen Streitigkeiten zwischen ihr und anderen Gästen gekommen sein, die sich im weiteren Verlauf in den Außenbereich auf den Gehweg verlagerten. Hier soll die Geschädigte von den drei Männern beleidigt, geschlagen und getreten worden sein. Erst als Zeugen zum Trennen der Parteien dazwischen gingen, sollen die Männer von der mittlerweile am Boden liegenden Frau abgelassen und in Richtung Schlosspark geflüchtet sein. Im Rahmen der Fahndung konnten drei Tatverdächtige Personen im Alter von 20 bis 23 Jahren am Hauptbahnhof vorläufig festgenommen und zur Dienststelle verbracht werden. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen durften sie wieder gehen. Die glücklicherweise nur leicht verletzte Geschädigte wird sich selbständig in ärztliche Behandlung geben.

