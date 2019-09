Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Mehrere Gartenhäuser aufgebrochen

Pforzheim (ots)

Von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte mehrere Gartenhäuser in der Brötzinger Kleingartenanlage an der Dietlinger Straße im Gewann Klettenberg aufgebrochen. Dabei fielen den Langfingern unter anderem mehrere Werkzeuge wie ein Akku-Schrauber, ein Winkelschleifer, ein Schlagbohrhammer sowie ein Schweißgerät in die Hände. Ferner wurden acht italienische Edelsalamis entwendet.

Bereits zu Wochenbeginn wurden der Polizei ebenfalls aus dem an der Dietlinger Straße gelegenen Gewann "Vorderer Karduck" Diebstähle gemeldet. So wurden zwei an einer Scheune angebrachte, etwa 20 Meter lange Kupferfallrohre entwendet und von einem Nachbargrundstück zwei Stahlrohre mit einer vorgefundener Schubkarre abtransportiert. Außerdem wurden aus einer Scheune ein Pony-Pferdesattel, ca. 20 Motorsäge-Ketten und zwei Motorsägen entwendet. Alleine der Diebstahlsschaden wird auf über 3.000 Euro geschätzt. Wer verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den Sachverhalten gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231/186-3311 in Verbindung zu setzen.

Frank Otruba, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell