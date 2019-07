Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall im Kurvenbereich

Eppenrod, Hauptstraße (ots)

Eppenrod - Am Freitag, den 26.07.19 gegen 17.15 Uhr befuhr ein 27järiger mit seinem Sattelzug die Haupstraße in Eppenrod aus Richtung Hirschberg in Fahrtrichtung Nentershausen. Ein 64jähriger aus der VG Hahnstätten befuhr mit seinem PKW die Hauptstraße in entgegengesetzte Richtung. Im Bereich einer Linkkurve kam der LKW-Fahrer mit seinem Gespann auf die Gegenfahrspur. Hierbei touchierte er mit seinem Auflieger den linken Frontbereich des PKW. Verletzt wurde niemand. Am PKW entstand Sachschaden von ca 5000 Euro, das Fahrzeug war jedoch weiterhin fahrbereit. Am Auflieger entstand kein Schaden.

