Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Höhn - Einkaufspark, Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Höhn (ots)

Am Samstag, 27.07.2019, in der Zeit von 11:00 bis 11:45 Uhr, parkte ein PKW Opel Vectra mit GE-Kennzeichen auf dem Parkplatz des Einkaufspark Höhn. In der Abwesenheit der Fahrerin stieß vermutlich ein anderes Fahrzeug gegen diesen parkenden Wagen und beschädigte ihn an der hinteren rechten Ecke. Der Verantwortliche entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen dieser Verkehrsunfallflucht werden gebeten, sich bitte bei der Polizei zu melden.

