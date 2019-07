Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht

Höhr-Grenzhausen (ots)

Am heutigen Samstag, 27.07.2019, zwischen 13 und 17.10 Uhr kam es in der Hermann-Geisen-Straße in Höhr-Grenzhausen zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Dabei wurde ein am rechten Fahrbahnrand parkender PKW beschädigt. Der Unfallverursacher kam seinen Pflichten nicht nach und entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Polizeiwache Höhr-Grenzhausen sucht nun nach Unfallzeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang und dem flüchtigen Fahrzeug machen können.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Höhr-Grenzhausen



Telefon: 02624-94020



