Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch

Miehlen (ots)

In der Nacht vom 26. zum 27.07. brachen bisher unbekannte Täter in die Geschäftsräume eines Landproduktehandels in Miehlen ein. Um in das Gebäude zu gelangen, zerstörten die Täter ein Fenster. Bereits vor zwei Wochen brachen unbekannte Täter in gleicher Art und Weise in einen Steinmetzbetrieb in Miehlen ein. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist derzeit unklar. Die Polizei in St. Goarshausen bittet Zeugen, sich unter 06771-93270 zu melden.

