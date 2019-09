Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Bei Unfall im Kreisverkehr zwei Personen verletzt

Pforzheim (ots)

Zwei Personen wurden am Mittwochnachmittag beim Kreisverkehr in der Wilferdinger Straße bei einem Verkehrsunfall verletzt. Eine 30-jährige Ford-Fahrerin fuhr um 13.40 Uhr von der Kelterstraße kommend in den Kreisverkehr mit der Wilferdinger Straße ein. Hierbei übersah sie die bereits im Kreisverkehr fahrende 23 Jahre alte Smart-Lenkerin, welche beabsichtigte, den Kreisverkehr in die Durlacher Straße zu verlassen. Der Ford fuhr in die rechte Fahrzeugseite des Smart, wodurch sowohl dessen Fahrerin als auch deren 44-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden. Beide wurden vorsorglich durch die Rettungskräfte für weitere Behandlungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

