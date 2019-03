Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Öffentlichkeitsfahndung nach illegaler Geldabhebung

Wer kennt diese Frau?

Kevelaer (ots)

Am 8. November 2018 verlor eine Frau in der Kevelaerer Innenstadt ihre Geldbörse. Am selben Tag gegen 12.30 Uhr hob eine unbekannte Frau mit einer EC-Karte aus dem verlorenen Portemonnaie Bargeld an einem Geldautomaten ab. Dabei wurde sie durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet.

Die Fotos können über folgenden Link abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/kevelaer-unterschlagung-computerbetrug

Wer kennt die abgebildete Frau? Die Polizei erbittet Hinweise auf die Person oder ihren Aufenthaltsort an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ME)

