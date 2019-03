Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Weißer Renault Kangoo beschädigt

Geldern (ots)

Am Samstag (16. März 2019) zwischen 14.20 und 17.10 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer am Mühlenweg einen weißen Renault Kangoo am linken Außenspiegel. Der Renault war kurz vor der Einmündung Poststraße am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt entfernt.

Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

