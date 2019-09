Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Junger Fahrer unter Drogeneinfluss

Freiburg (ots)

Ein Fahranfänger hat sich am Dienstagabend, 24.09.2019, in Bad Säckingen unter Drogeneinfluss hinter das Steuer seines Autos gesetzt und wurde von der Polizei kontrolliert. Gegen 21:10 Uhr war der VW des 18-jährigen einer Streifenwagenbesatzung in Rippolingen aufgefallen, da er extrem langsam unterwegs war. Bei der folgenden Überprüfung des Fahrers fiel sofort die langsame Pupillenreaktion auf. Ein Drogentest ergab einen positiven Befund auf die Beeinflussung durch THC. Eine Blutprobe folgte. Der junge Mann äußerte sich nicht zum Tatvorwurf.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell