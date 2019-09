Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Zwei Autos beschädigt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 24.09.2019, wurden in WT-Tiengen an zwei Autos die Heckscheiben eingeschlagen. Betroffen waren ein in der Breite Straße geparkter Ford Ranger und ein in der Bahnhofstraße abgestellter grauer Citroen C3. Beide Tatorte liegen in unmittelbarer Nähe. Der entstandene Sachschaden liegt bei über 2000 Euro. Die Taten dürften am frühen Dienstagmorgen passiert sein. Der Citroën jedenfalls war dort von 07:00 Uhr bis 16:30 Uhr geparkt. Der Polizeiposten Tiengen, Tel. 07741 8316-283, bittet um sachdienliche Hinweise.

