Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Durchgeführte Kontrolle ergab 26 Verkehrsverstöße

Freiburg (ots)

In Höhe der Bushaltestelle in der Hutmattenstraße führte am Dienstag, 24.09.2019, zwischen 12.45 Uhr und 15.15 Uhr, die Polizei eine Verkehrskontrolle durch. Der Schwerpunkt lag bei der Nutzung elektronischer Geräte während der Fahrt sowie dem Anlegen des Sicherheitsgurtes. In nur 2,5 Stunden wurden 26 Verstöße beanstandet. So gab es 13 Verwarnungen wegen Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes, 11 Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen der Nutzung eines Smartphones während der Fahrt, eine Anzeige, weil die Reifen zu wenig Profil aufwiesen und eine Strafanzeige, da ein Autofahrer wissentlich mit falschen Kennzeichen unterwegs war.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell