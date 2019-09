Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung an Jugendhütte

Reichweiler (ots)

Zwischen Sonntag, den 08.09.19, 10.00 Uhr bis Donnerstag den 12.09.19, 19:00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter die Scheiben an der Jugendhütte am Ortsrand von Reichweiler. Weiterhin warfen die Täter den Großteil des Interieurs den angrenzenden Hang hinunter. Der genaue Sachschaden steht bislang noch nicht fest. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Kusel unter Telefonnummer 06381/919-0 (E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de).

