Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt, Zeugen gesucht

Löllbach (ots)

Ein 50.Jähriger kommt in der Hauptstraße am Mittwochnachmittag zu Fall. Nach dem gegenwärtigen Ermittlungsstand stürzte der Mann ohne fremde Beteiligung und zog sich Schürfwunden und weitere Verletzungen zu. Diese Verletzungen waren so schwerwiegend, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Mögliche Zeugen des Sturzes werden gebeten sich bei der Polizei in Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden.

