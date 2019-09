Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Einkaufsmarkt

Schönenberg-Kübelberg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, den 12.09.2019, stiegen bislang unbekannte Täter über einen hohen Metallzaun des Wasgaumarktes in Schönenberg-Kübelberg zur Warenannahmestelle und entwendeten anschließend eine unbekannte Menge an Lebensmittel. Zur Zeit wird von einem Sachschaden im dreistelligen Eurobereich ausgegangen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise an die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter 06373/822-111 oder per Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de.

