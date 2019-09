Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Autofahrer prallt in Leitplanke - leicht verletzt und unter Alkoholeinfluss

Ein junger Autofahrer ist am Dienstag, 24.09.2019, auf der K 6334 zwischen Hüsingen und Höllstein in die Leitplanken geprallt. Während sein Beifahrer unversehrt blieb, klagte der Fahrer über Kopfschmerzen. Kurz nach 17:00 Uhr war der 24-jährige mit seinem Opel Corsa in einer starken Rechtskurve über die Gegenfahrbahn nach links von der Straße abgekommen. Er war zu schnell. Dort beschädigte er neun Leitplankenelemente und auch sein Auto erheblich. Der Gesamtschaden liegt bei rund 15000 Euro. Doch dabei blieb es nicht. Eine Alkoholüberprüfung ergab bei dem Fahrer einen Promillewert von geringfügig über 0,3 Promille, weshalb er nach einer Blutprobe auch noch seinen Führerschein los war. Die Kreisstraße war bis zur Bergung des Pkws komplett gesperrt.

