Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mann ruft Polizei um Hilfe und muss selbst ins Gefängnis

Freiburg (ots)

Ein Mann hat am Dienstag, 24.09.2019, in Lörrach die Polizei um Hilfe gerufen und musste schlussendlich selbst ins Gefängnis. Der 38-jährige hatte gegen 13:35 Uhr die Polizei verständigt, weil sein Begleiter und er in Tüllingen von einem Unbekannten verbal angegangen worden waren und dieser Flaschen nach den beiden geworfen hatte. Als die Polizei eintraf, war der Störer weg. Als die Namen der beiden noch Anwesenden aufgenommen wurden, stellte sich heraus, dass der Anrufer zur Festnahme ausgeschrieben war. Gegen ihn waren zwei Geldstrafen verhängt worden, die er nicht bezahlt hatte. Nun muss er ersatzweise die Strafe absitzen. Er wurde deshalb in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

