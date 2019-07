Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Radfahrer gesucht

Arnsberg (ots)

Am Dienstag stürzte gegen 22.10 Uhr auf der Schwester-Aicharda-Straße ein Fahrradfahrer. Hierbei wurde ein parkendes Auto beschädigt. Die Polizei sucht Unfallzeugen und den Radfahrer. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

