Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugin erwischt Einbrecher

Olsberg (ots)

Eine 59-jährige Olsbergerin staunte am Montagnachmittag nicht schlecht als sie in ihrem Haus zwei Jugendliche antraf. Die beiden 16- und 17-jährigen Jugendlichen aus Olsberg waren während ihrer Abwesenheit eingebrochen und durchsuchten das Haus. Die 59-Jährige überraschte die Beiden in der Küche. Sofort hielt die Frau die Täter fest und alarmierte die Polizei. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Jugendlichen in die Obhut einer Jugendhilfeeinrichtung übergeben.

