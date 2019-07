Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall auf der Seestraße

Sundern (ots)

Zwischen Amecke und Langscheid ist am Montagmittag gegen 12.30 Uhr ein 27-jähriger Mann aus Hemer gestürzt. In einer Rechtskurve verlor der Mann aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und kam zu Fall. Durch den Sturz wurde er lebensgefährlich verletzt. Der 27-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht.

