Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Brand eines Mehrfamilenhauses

Brilon, Am Hellenteich (ots)

Am 28.07.2019 gegen 22.00 Uhr kam es in Brilon, Am Hellenteich, zum Brand eines Mehrfamilienhauses. Die 15 Bewohner des Hauses konnten sich selbstständig in Sicheheit bringen. Sie wurden teilweise vom Ordnungsamt anderweitig untergebracht. Zwei Personen erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung. Eine dieser Personen wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

