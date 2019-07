POL-HSK: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Am Freitag, den 26.07.2018, gegen 10:25 Uhr, ließ eine 74-jährige Pkw-Fahrerin auf der Wünnenberger Straße in Brilon Alme zunächst ihren Bruder auf der Beifahrerseite in ihren Wagen einsteigen. Als sie anschließend um ihren Pkw herumging, um ebenfalls einzusteigen, rollte dieser rückwärts. Die Dame wurde von der offenstehenden Fahrertür umgerissen. Sie stürzte zu Boden und wurde schwer verletzt. Ihr Auto rollte weiter quer über die Straße und prallte gegen einen anderen geparkten Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 1000 Euro. (Ho)

