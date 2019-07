Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Sechs Verletzte nach Zusammenstoß

Sundern (ots)

Aus bislang ungeklärten Gründen geriet am Mittwoch eine 22-jährige Autofahrerin auf der Landstraße 687 am Sorpesee in den Gegenverkehr. Hier stieß sie gegen einen entgegenkommenden Pkw. Sechs Menschen erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Um 15.40 Uhr war die Frau aus Werdohl mit ihrer Beifahrerin von Amecke in Richtung Langscheid unterwegs. In einer Rechtskurve geriet das Auto in den Gegenverkehr. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer Essener Familie. Alle sechs Insassen der beiden Autos wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

