Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen rabiaten Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagabend (16.02.2019) in einem Elektrogeschäft am Schwabenplatz einen 33 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, ein Ladekabel im Wert von rund 45 Euro gestohlen und sich gegen das Festhalten durch einen Ladendetektiv gewehrt zu haben. Der Detektiv beobachtete gegen 19.10 Uhr, wie der Tatverdächtige ein Ladekabel in seine Hose steckte und den Kassenbereich passierte, ohne die Ware zu bezahlen. Als der Mitarbeiter ihn ansprach, flüchtete der mutmaßliche Ladendieb und konnte bereits nach wenigen Metern eingeholt und festgehalten werden, wogegen er sich wehrte. Da sich der rabiate Mann wiederholt losreißen wollte, mussten der Detektiv und ein weiterer Mitarbeiter des Elektrogeschäfts ihn auf den Boden bringen. Die beiden Mitarbeiter hielten den 33-Jährigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten fest. Der einschlägig polizeibekannte deutsche Tatverdächtige wurde am Sonntag (17.02.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

