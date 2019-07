Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen nach Unfall am Dienstag gesucht

Sundern (ots)

Wie bereits berichtet, verletzten sich bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in Hachen zwei Menschen schwer. Beim Abbiegen von der Straße "Perlmühle" in die Tiefenhagener Straße, waren zwei Autos zusammengestoßen. Zur weiteren Sachverhaltsklärung sucht das Verkehrskommissariat nach einem dunklen Volvo und einem Fahrradfahrer. Hierbei kann es sich um wichtige Zeugen des Unfalls handeln. Der Volvo soll unmittelbar vor dem Unfall, gegen 17.20 Uhr, vor der Querungshilfe gehalten haben und einen Radfahrer die Überfahrt ermöglicht haben. Anschließend bog der Volvo auf die Tiefenhagener Straße ab. Der Radfahrer sowie die Fahrer des Volvos werden gebeten sich bei der Polizei in Sundern zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 entgegen.

