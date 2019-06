Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schifferstadt - Körperverletzungen und Sachbeschädigungen am Rettichfest

Schifferstadt (ots)

In der Nacht vom 31.05.19 auf den 01.06.19 kam es während des Rettichfestes zu vier Sachbeschädigungen. An zwei PKW wurden die Außenspiegel abgetreten, weiterhin wurde ein Roller umgeworfen und eine Gartenmauer beschädigt. Auch wurden mehrere Körperverletzungen zur Anzeige gebracht. Eine Person erlitt eine Schnittwunde im Gesicht. Zeugen, die Angaben zu den Taten oder Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235-4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

