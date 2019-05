Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190513 - 524 Frankfurt-Rödelheim: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 12. Mai 2019, gegen 11.40 Uhr, ereignete sich in der Ludwig-Landmann-Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Zu dem genannten Zeitpunkt war ein 77-jähriger Kelkheimer zu Fuß unterwegs aus Hausen, über den Hausener Weg, zur U-Bahnstation Hausener Weg. Hierzu musste er den Fußgängerüberweg der Ludwig-Landmann-Straße benutzen. Hierbei kam es zum Zusammenprall mit dem Fiat Punto eines 59-jährgen Frankfurters, der in Richtung Praunheim unterwegs war. Der 77-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Während der Unfallaufnahme musste die Ludwig-Landmann-Straße in Höhe des Hausener Freibades in Fahrtrichtung Praunheim gesperrt werden. Die Sperrung konnte gegen 12.40 Uhr wieder aufgehoben werden. Das 11. Polizeirevier sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069-75511100 mit dem Revier in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell