Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190512 - 521 Frankfurt-Bahnhofsviertel: 27-Jährige flüchtet nach Auffahrunfall

Frankfurt (ots)

(ka) Am späten Freitagabend flüchtete eine 27-Jährige, nachdem sie mutmaßlich einen Unfall in der Moselstraße verursacht hatte.

Gegen 23.30 Uhr waren eine 39-jährige BMW-Fahrerin und ein 65-jähriger Opel-Fahrer auf der Moselstraße in Richtung Taunusstraße unterwegs. In dieser Reihenfolge mussten sie an einer roten Ampel anhalten. Ein Audi kam hinter ihnen nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und krachte in den Opel, welcher daraufhin in den BMW geschoben wurde. Die Audi-Fahrerin flüchtete anschließend zu Fuß, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen.

An den drei Autos entstand ein Gesamtschaden von über 100.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die 27-jährige Tatverdächtige der Unfallflucht konnte im Laufe der Nacht ermittelt werden. Die Ermittlungen in dieser Sache, auch bezüglich der genauen Unfallursache, dauern an.

Die Moselstraße war bis 01.40 Uhr gesperrt.

