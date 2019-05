Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190510 - 519 Frankfurt-Bockenheim: Unfallverursacher flüchtet - Zeugen gesucht!

Frankfurt (ots)

(ka) Am Mittwochmorgen flüchtete ein unbekannter Mann, nachdem er einen Unfall in der Werrastraße, Ecke Kurfürstenstraße verursacht hatte.

Der Fahrer war, gegen 09.30 Uhr, mit seiner Zugmaschine mit Anhänger auf der Werrastraße in Richtung Kurfürstenstraße unterwegs, als er auf Höhe der Hausnummer 15 einen geparkten VW Polo streifte. Der Anhänger verkeilte sich dabei im Vorderrad des Kleinwagens und schleifte diesen einige Meter mit, bis der VW auf der Kreuzung Werrastraße / Kurfürstenstraße stehen blieb. Der Fahrer sei danach ausgestiegen, habe den Schaden begutachtet und sei dann wieder in seine Zugmaschine gestiegen und in Richtung Schlossstraße davongefahren, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

An dem Polo entstanden an der linken Fahrzeugseite Beschädigungen in Höhe von mehreren tausend Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen und / oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069/755-11300 bei der Polizei zu melden. Insbesondere sucht die Polizei nach einen etwa 50-60 Jahre alten Mann mit hellen, bzw. grauen Haaren und einer Brille als Zeugen. Der Mann soll sich in dem Kreuzungsbereich aufgehalten und den Unfall beobachtet haben. Er wird dringend gebeten sich unter o.a. Telefonnummer zu melden.

