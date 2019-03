PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung Polizeidirektion Limburg-Weilburg, 02.03.2019

Limburg (ots)

1. Verkehrsunfallflucht 65604 Elz, Weberstraße 129 Zw. Donnerstag, 28.02.2019, 17:00 Uhr und Freitag, 01.03.2019, 10:00 Uhr

Im angegebenen Zeitraum war ein BMW 1er am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Ortsmitte Elz geparkt. Dieser Pkw wurde durch ein anderes Fahrzeug hinten links beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Einbruchdiebstahl in Wohnhaus Weilmünster - Dietenhausen, Atzbachstraße Freitag, 01.03.19, 16.30 Uhr - 20.45 Uhr

Ein 55 - jähriger Wohnungsinhaber wurde Opfer eines Einbruchs. Dabei drangen unbekannter Täter über ein rückwärtiges Fenster in das Einfamilienhaus ein. Im Haus wurden dann diverse Zimmer nach Wertgegenständen durchsucht. Aus einem Tresor wurde Bargeld in bisher nicht bekannter Höhe entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Weilburg unter 06471-9386-0 in Verbindung zu setzen.

