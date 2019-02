POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 28.02.2019

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Zigarettenautomat beschädigt, Bad Camberg, Dieselstraße, 26.02.2018, 18.00 Uhr bis 27.02.2019, 13.05 Uhr

(pl)Unbekannte Täter haben sich zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag an einem Zigarettenautomaten in der Dieselstraße in Bad Camberg zu schaffen gemacht. Der Automat wurde durch die Gewalteinwirkung stark beschädigt. Ob es den Tätern gelang, Zigaretten oder Bargeld zu entwenden, ist derzeit noch nicht bekannt. Der am Automaten entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

2. Eingangstür hält Einbrechern stand, Limburg, Frankfurter Straße, 26.02.2019, 22.00 Uhr bis 27.02.2019, 09.15 Uhr,

(pl)Die Eingangstür eines Wohnhauses in der Frankfurter Straße in Limburg hat in der Nacht zum Mittwoch Einbruchsversuchen standgehalten. Die Einbrecher versuchten erfolglos die Tür gewaltsam zu öffnen, so dass sie schließlich unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

3. E-Bike aus Keller entwendet, Runkel, Im Langgarten, 26.02.2019, 18.15 Uhr bis 27.02.2019, 17.10 Uhr,

(pl)Zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag haben Diebe aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Langgarten" in Runkel ein schwarzes E-Bike im Wert von rund 800 Euro entwendet. Die Täter öffneten im Keller auf bislang unbekannte Weise eine Gitterbox und ließen hieraus das hochwertige Alufahrrad des Herstellers Prophete mitgehen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

4. Unfall auf der B 49 - Drei Personen verletzt, Beselich, Bundesstraße 49, 27.02.2019, 19.15 Uhr,

(pl)Beim Zusammenstoß eines Lkw mit einem vorausfahrenden Pkw auf der B 49 bei Beselich wurden am frühen Mittwochabend der 51-jähriger Autofahrer, dessen Beifahrerin und der 52-jähriger Lkw-Fahrer verletzt. Nach Angaben des Lkw-Fahrers war dieser gegen 19.15 Uhr auf dem rechten von zwei Fahrstreifen auf der Bundesstraße in Richtung Limburg unterwegs, als er nahe der Ausfahrt Hadamar-Steinbach von dem 51-Jährigen mit seinem Renault Espace überholt wurde. Nach dem Überholvorgang sei der Pkw dann abrupt vor dem Lkw eingeschert, dass es zum Auffahrunfall kam. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Renault und kam auf der Seite auf dem Grünstreifen zum Liegen. Die beiden Autoinsassen und der Lkw-Fahrer wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 7.500 Euro geschätzt.

