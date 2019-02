PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg

Limburg (ots)

Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 27.02.2019

1. Vandalen mit Waffen unterwegs

Beselich - Obertiefenbach, Steinbacher Straße, Dienstag, 26.02.2019, 23:45 Uhr

(vh) Aufgrund des Hinweises eines aufmerksamen Zeugen gelang es Beamten der Polizeistation Weilburg in den späten Abendstunden des Dienstages die vier, für eine Sachbeschädigung im Bereich von Beselich-Obertiefenbach verantwortlichen Personen, kurz nach deren Tat ausfindig zu machen. Gegen 23:45 Uhr wurde an einem zur Rettung von Menschenleben in einem Gebäude in der Steinbacher Straße platzierten Defibrillator ein Alarm ausgelöst, wobei unklar war, ob versucht wurde das Gerät zu stehlen, ein technischer Defekt vorlag oder eine vorsätzliche Beschädigung zur Auslösung führte. Kurze Zeit später meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und teilte mit, dass er gerade vier junge Männer gesehen hätte, die an dem Defibrillator hantiert hätten und eine der Personen eine Waffe offen zur Schau trug. Entsprechend der Mitteilung suchten mehrere Streifen der Polizeistation Weilburg den angegebenen Bereich auf und konnten im Rahmen der Fahndung drei junge Männer antreffen, bei denen es sich allesamt um Ortsansässige, im Alter zwischen 16 und 24 Jahren, handelte. Bei Kontrolle der drei Personen konnten bei diesen mehrere Spielzeugwaffen vorgefunden werden, die ihrem Anschein nach wie echte Waffen wirkten und entsprechend sichergestellt wurden. Bei Nachschau an dem Defibrillator zeigte sich, dass aus diesem ein Versorgungskabel herausgerissen worden war, wodurch an dem Notfallgerät ein Schaden in Höhe von circa 100 Euro entstand. Entsprechend des Mitführens von sogenannten Anscheinswaffen erwartet die drei Personen jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Begehung eines Verstoßes gegen das Waffengesetz, abgesehen von dem Vorwurf des Herbeiführens einer Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln. Die Ermittlungen zu einer mutmaßlich an der Tat beteiligten vierten Person sind noch im Gange.

Weitere Zeugen der Tat oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Weilburg unter der Rufnummer (06471 / 9386-0) zu melden.

2. Scheibe eingeschlagen

Hadamar, Nonnengasse, zwischen Montag, 25.02.2019, 19:10 Uhr und Dienstag, 26.02.2019, 08:00 Uhr

(vh) Mutmaßlich mit der Hoffnung verbunden etwaig vorhandene Wertgegenstände vorzufinden, veranlasste unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag die Scheibe eines Pkw in Hadamar einzuschlagen. Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen hatte die Nutzerin eines VW Golf diesen auf einem Parkplatz in der Nonnengasse abgestellt. Bei ihrer Rückkehr zu dem Fahrzeug musste sie an diesem eine eingeschlagene Seitenscheibe feststellen, bei Nachschau zeigte sich, dass aus dem Fahrzeug keine Gegenstände fehlten. Der durch die Tat entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die Anrufe von Zeugen oder Hinweisgebern nimmt das Diebstahlskommissariat der Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Schulgebäude beschmiert

Merenberg, In der Hembach, zwischen Montag, 25.02.2019, 15:00 Uhr und Dienstag, 26.02.2019, 07:30 Uhr

(vh) Unbekannte Vandalen beschmierten in den zurückliegenden Tagen ein Schulgebäude in Merenberg. Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen betraten die unbekannten Täter das in der Straße "In der Hembach" gelegene Gelände der Grundschule und schmierten mit grüner Farbe mehrere Schriftzüge auf eine Gebäudewand. Der dadurch verursachte Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Weilburg unter der Rufnummer (06471) 9386-0 zu melden.

4. Peugeot zerkratzt

Beselich - Niedertiefenbach, Grabenstraße - Parkplatz des Dorfgemeinschaftshauses, Freitag, 22.02.2019, zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr

(vh) Wie erst jetzt zur Anzeige gebracht wurde, kam es bereits am Freitag der vergangenen Woche in Beselich-Niedertiefenbach zur mutwilligen Beschädigung eines geparkten Pkw. Der Besitzer eines Peugeot 207 hatte diesen am Freitag auf dem Parkplatz des Dorfgemeinschaftshauses im Bereich der Grabenstraße abgestellt. Bei seiner Rückkehr zu dem Pkw gegen 22:00 Uhr stellte er umfangreiche Kratzer im Dachbereich fest, durch die ein Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro an dem Fahrzeug entstanden.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Weilburg nimmt unter der Rufnummer (06471) 9386-0 die Anrufe von Zeugen oder Hinweisgeber entgegen.

5. Motorradfahrer stürzte

Löhnberg, Landesstraße 3020 - Unterm Bornberg, Dienstag, 26.02.2019, 13:10 Uhr

(vh) Verletzt wurde am Dienstagmittag ein jugendlicher Zweiradfahrer bei einem Unfall im Bereich von Löhnberg. Gegen 13:10 Uhr befuhr ein 16-jähriger Jugendlicher aus Braunfels mit seinem Leichtkraftrad die L 3020, von der B 49 kommend, in Richtung der Weilburger Straße. Im Bereich einer scharfen Rechtskurve verlor der Kradfahrer die Kontrolle über sein Gefährt und kam zu Fall. Infolge des Sturzes wurde der 16-Jährige verletzt und nachfolgend zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der durch den Unfall an dem weiter noch fahrbereiten Leichtkraftrad entstandene Schaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

