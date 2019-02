PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Limburg: Öffentlichkeitsfahndung im Ermittlungskomplex wegen des Verdachts der versuchten Sprengung von Geldautomaten in Limburg-Blumenrod am 07.07.2018 und in Limburg-Linter am 13.07.2018

Limburg (ots)

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main -Eingreifreserve- fahndet gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Mittelhessen nach drei unbekannten Tatverdächtigen, die in Verdacht stehen,

- am 07.07.2018 in der Filiale der Nassauischen Sparkasse in der Zeppelinstr. 12a in Limburg-Blumenrod,

- am 13.07.2018 in der Filiale der Nassauischen Sparkasse in der Mainzer Str. 40a in Limburg-Linter,

jeweils versucht zu haben, einen Geldautomaten mittels Gas zu sprengen, um aus dem Geldautomaten Bargeld zu entwenden. Von den unbekannten Tatverdächtigen liegen Bilder der Überwachungskameras vor. Sämtliche bisherige Ermittlungsmaßnahmen haben nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen geführt. Die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Limburg hat die Öffentlichkeitsfahndung nach den Tatverdächtigen angeordnet.

Die Generalstaatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Mittelhessen fragen:

Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen und ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise werden in begründeten Fällen vertraulich behandelt.

Hinweise bitte an das

Polizeipräsidium Mittelhessen ZK 30- EG Banden Tel. 0641/70062330 Fax-Nr. 0641/7006-2339

oder an jede andere Polizeidienststelle.

gez. Alexander Badle Oberstaatsanwalt

i.A. Jörg Reinemer Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen Telefon: 0641-7006 2040

