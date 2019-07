Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Nach Diebstahl erwischt

Winterberg (ots)

Ein 13- und ein 15-Jähriger aus Rietberg und Winterberg sind am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr von der Polizei ermittelt und festgenommen worden. Beide stehen im Verdacht eine Schaufensterscheibe Am Waltenberg eingeworfen und diverse Gegenstände entwendet zu haben. Die Ermittlungen dauern an.

