Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Alkohol und Drogen am Steuer

Winterberg/Meschede/Sundern (ots)

Insgesamt fünf Verstöße stellten die Polizeibeamten in Winterberg, Meschede und Sundern fest.

In Winterberg kontrollierten die Beamten am Sonntagmorgen gegen 01.00 Uhr einen 25-jährigen Mann aus Winterberg in der Landstraße. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einer Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

In Meschede fielen drei Fahrer auf, welche unter dem Einfluss von Betäubungsmittel standen. In der Arnsberger Straße wurde am Samstagmorgen gegen 05.15 Uhr ein 25-jähriger Mescheder kontrolliert. Der Mann hatte keine gültige Fahrerlaubnis und stand außerdem unter dem Einfluss von Drogen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. In Wennemen kontrollierten Mescheder Polizeibeamte am Samstagmorgen gegen 00.00 Uhr einen 17-jährigen Rollerfahrer aus Meschede. Der Mescheder hatte keine gültige Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Drogen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Einen positiven Drogentest konnten Beamte in Velmede feststellen. Hier wurde ein 19-jähriger Briloner mit seinem Auto kontrolliert. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

In Sundern wurde am Samstagnachmittag gegen 15.15 Uhr in der Brunnenstraße ein 63-jähriger Mann aus Sundern in seinem Wagen angetroffen. Zeugen hatte den Mann beim Einparken beobachtet. Da der Mann in seinem Wagen sitzen blieb und einen hilflosen Eindruck machte, wurden die Polizei und der Rettungsdienst informiert. Die Polizeibeamten stellten Alkoholgeruch bei dem Mann fest und führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von über drei Promille. Dem Mann wurde Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Gegen alle Fahrer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

