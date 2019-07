Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Täter nach Fahndung gefasst

Arnsberg (ots)

Ein Rettungswagen rief am Montagabend gegen 17.45 Uhr eine Streifenwagenbesatzung in die Jahnstraße. Ein Patient wurde mit Schnitt- und Stichverletzungen behandelt. Durch die Aussage des 19-jährigen verletzten Afghanen aus Arnsberg fahndeten die Polizeibeamten nach dem Täter. Dank eines Zeugen konnten die Polizisten einen 24-jährigen Syrer aus Arnsberg gegen 18.30 Uhr Am Sonnenufer festnehmen. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

