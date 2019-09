Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Defekter Brandmelder sorgt für Großeinsatz

Freiburg (ots)

Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei sind am Dienstag, 24.09.2019, gegen 22:15 Uhr, in Lörrach zu einem Brandalarm in die Wöblinstraße ausgerückt. Wie sich allerdings herausstellte, war ein defekter Rauchmelder einer derzeit unbewohnten Wohnung für den Alarm verantwortlich. Dieser ließ sich nicht ausschalten, weshalb er entfernt wurde.

