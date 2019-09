Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Abschlussmeldung zum Unfall auf der A 98 nach Auffahrunfall gesperrt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Die Sperrung der A 98 wurde um 13.50 Uhr aufgehoben. Ein 28 Jahre alte Fahrer eines Fiat Transporters wurde bei einem Unfall auf der A 98 schwer verletzt, war an der Unfallstelle aber ansprechbar. Er wurde mit dem Helikopter ins Spital nach Lörrach geflogen. Der 22 Jahre alte Lkw Fahrer blieb unverletzt. Der Transporter-Fahrer war mit hoher Geschwindigkeit auf das Lkw-Stauende aufgefahren. Durch die Kollision drehte sich der Fiat über den linken Fahrstreifen aus und kollidierte im weiteren Verlauf seitlich mit der Zugmaschine. Die Karosserie des Fiats wurde auf der rechten Seite vollständig aufgerissen. Der Gesamtschaden liegt bei rund 36000 Euro.

Erstmeldung:

+++ Rheinfelden: A 98 nach Auffahrunfall gesperrt - Rettungshubschrauber im Einsatz +++

Derzeit ist die A 98 zwischen Lörrach und dem Autobahndreieck Hochrhein gesperrt. Der Verkehr wird in Richtung Rheinfelden an der Anschlussstelle Lörrach-Ost ausgeleitet. Gegen 09:50 Uhr war es zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein Transporter-Fahrer war mit hoher Geschwindigkeit auf das Lkw-Stauende aufgefahren. Der Transporter-Fahrer wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in eine Klinik. Die Sperrung der Fahrbahn in Richtung Rheinfelden dürfte noch länger andauern. Er wird nachberichtet.

