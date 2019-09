Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stadtgebiet (Oberau): Mülleimer-Stellplatz abgebrannt - Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen

Bereits in der Nacht zum vergangenen Freitag (20. September), gegen 00.30 Uhr, brannte in der "Oberau" in der Kartäuserstraße ein Unterstellplatz für Müllbehälter vollständig aus. Durch das Feuer wurde auch ein benachbartes Wohngebäude durch Rußantragungen an der Hauswand und ein zerborstenes Fenster beschädigt. Ferner wurde ein in der Nähe geparktes Auto in Mitleidenschaft gezogen.

Inzwischen geht die Polizei von einer Brandstiftung aus und sucht Zeugen des Vorfalls. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen oder sonstige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Freiburg-Nord unter Telefon 0761/882-4221in Verbindung zu setzen.

