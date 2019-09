Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Motorradfahrer bei Unfall mit Lkw schwer verletzt

Mit seiner Kawasaki befuhr am Mittwoch, 25.09.2019, gegen 15.00 Uhr, ein 21 Jahre alter Motorradfahrer die Autobahn 98 von der Ausfahrt Lörrach-Mitte in Richtung Ausfahrt Lörrach-Ost. Vor ihm fuhren auf der rechten Fahrspur zwei Lkws und ein Mercedes. Er überholte diese und aus bislang nicht geklärter Ursache lenkte der Kradfahrer nach dem Überholen des ersten Lkws nach rechts und prallte frontal gegen den hinteren Unterfahrschutz des weiter vorausfahrenden Lkw. Daraufhin stürzte der 21-jährige auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Er wurde mit dem DRK ins Krankenhaus verbracht. Seine Kawasaki musste abgeschleppt werden, an ihr entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

