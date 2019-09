Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg-Burkheim - Frontalzusammenstoß auf der L 104

Am Mittwoch 25.09.2019 gg. 20:05 Uhr geriet ein 83jähriger Pkw-Führer auf der L 104 zwischen Sasbach-Jechtingen und Vogtsburg-Burkheim aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem aus Richtung Breisach entgegenkommenden Pkw zusammen. Der Unfallverursacher musste durch das DRK in die Klinik nach Breisach eingeliefert werden. Der Fahrer sowie dessen Beifahrerin des zweiten Fahrzeuges wurden durch den Zusammenstoss leicht verletzt. An der Unfallstelle waren neben Polizei und Notarzt auch die Freiwillige Feuerwehr Sasbach und Sasbach-Jechtingen unter Kommandant Jan Timm im Einsatz. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Das Polizeirevier Breisach ist mit den Ermittlungen zum Verkehrsunfall befasst.

