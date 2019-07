Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tankstelleneinbruch - Täter erbeuten Zigaretten

Dormagen (ots)

In der Nacht zu Freitag (12.07.) schlugen Unbekannte die Schaufensterscheibe einer Tankstelle an der Straße "Am Wahler Berg"/Düsseldorfer Straße (B9) ein. Im Verkaufsraum hatten sie es auf Zigaretten abgesehen. Die Polizei erhielt, gegen 01:55 Uhr, über einen Alarm Kenntnis von dem Einbruch. Eine Fahndung nach eventuellen Tätern verlief bislang ohne Erfolg. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein Tatverdächtiger mit einem hellblauen ADIDAS Trainingsanzug mit goldenen und dunkelblauen Applikationen bekleidet gewesen sein.

Die Polizei sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang weitere verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Flüchtigen geben können. Hinweise werden unter 02131-3000 entgegen genommen.

